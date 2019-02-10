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Перспектива +

ИК Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 300 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 16,00 %
  • 300 000 ... 10 000 000 ₽
  • 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
залогодателя (если не совпадает с заемщиком), обязательно
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,015% в день на сумму просроченной задолженности; 10 тыс. руб. при нарушении сроков предоставления пролонгированного полиса страхования
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования
Минусы
  • требуется имущественное страхование;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
  • по кредиту применяется плавающая процентная ставка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перспектива +» в 2 городах России
449
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39

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