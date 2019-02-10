до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

300 000 ... 10 000 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 16,00 %

300 000 ... 10 000 000 ₽

5 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно залогодателя (если не совпадает с заемщиком), обязательно Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,015% в день на сумму просроченной задолженности; 10 тыс. руб. при нарушении сроков предоставления пролонгированного полиса страхования Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования Минусы требуется имущественное страхование;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней Особые ограничения по кредиту применяется плавающая процентная ставка

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 10.02.2019 14:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.