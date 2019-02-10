Перспектива +
ИК Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 300 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 16,00 %
- 300 000 ... 10 000 000 ₽
- 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
залогодателя (если не совпадает с заемщиком), обязательно
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,015% в день на сумму просроченной задолженности; 10 тыс. руб. при нарушении сроков предоставления пролонгированного полиса страхования
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования
Минусы
- требуется имущественное страхование;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней
Особые ограничения
- по кредиту применяется плавающая процентная ставка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перспектива +» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- ОГРН
- 1021600000751
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 238-03-39