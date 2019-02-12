Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

20% годовых, если по условиям договора в период нарушения заемщиком своих обязательств проценты по кредиту продолжают начисляться / 0,1% от суммы просроченного долга за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено начисление процентов в этот период