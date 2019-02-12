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Потребительский

Дружба, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
при кредитовании на сумму более 1 млн рублей требуется подтверждение целевого использования кредита
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • от 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 20,00 %
  • от 100 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых, если по условиям договора в период нарушения заемщиком своих обязательств проценты по кредиту продолжают начисляться / 0,1% от суммы просроченного долга за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено начисление процентов в этот период
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • без страхования
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • при кредитовании на сумму более 1 млн рублей требуется подтверждение целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
437
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
Адрес
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
ОГРН
1027200000013
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Телефоны
(3452) 68-12-55

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