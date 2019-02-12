Потребительский
Дружба, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
при кредитовании на сумму более 1 млн рублей требуется подтверждение целевого использования кредита
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- от 100 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 20,00 %
- от 100 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых, если по условиям договора в период нарушения заемщиком своих обязательств проценты по кредиту продолжают начисляться / 0,1% от суммы просроченного долга за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено начисление процентов в этот период
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- без страхования
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- при кредитовании на сумму более 1 млн рублей требуется подтверждение целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
437
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
- Адрес
- 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
- ОГРН
- 1027200000013
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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(3452) 68-12-55