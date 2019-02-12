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Оптимальный с обеспечением

Норвик Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 300 001 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 21,00 %
  • 300 001 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
поручительство супруга/-и (при наличии) и/или поручительство физических лиц и/или залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяца
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы для ИП (полный список см. на сайте банка)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых за каждый факт просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП и пенсионерам
Минусы
  • стаж на последнем месте работы - не менее 12 мес.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 17:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Оптимальный» в 16 городах России
528
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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