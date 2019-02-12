Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 15,00 %

3 000 ... 300 000 ₽

12 мес. ... 60 мес. Максимальная 25,00 %

3 000 ... 300 000 ₽

12 мес. ... 60 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяца

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяца

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров Документы паспорт

заявление-анкета документы для ИП (полный список см. на сайте банка)

документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых за каждый факт просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

предоставляется ИП Минусы широкий диапазон ставки Особые ограничения кредит на рефинансирование;

процентная ставка устанавливается на 3 п. п. ниже, чем по рефинансируемому кредиту, но не выходит за границы указанных диапазонов

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 12.02.2019 17:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.