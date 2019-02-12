Оптимальный - рефинансирование без обеспечения
Норвик Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 3 000 ... 300 000 ₽
- 12 мес. ... 60 мес.
Максимальная
- 25,00 %
- 3 000 ... 300 000 ₽
- 12 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяца
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяца
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- документы для ИП (полный список см. на сайте банка)
- документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых за каждый факт просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП
Минусы
- широкий диапазон ставки
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- процентная ставка устанавливается на 3 п. п. ниже, чем по рефинансируемому кредиту, но не выходит за границы указанных диапазонов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 17:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Оптимальный - рефинансирование» в 16 городах России
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба