до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,00 %

50 000 ... 250 000 ₽

1 год ... 3 года Максимальная 15,00 %

50 000 ... 250 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор +0,25 п.п. при подтверждении финансового состояния любым способом, кроме подтверждения через портал госуслуг справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по счету, на который происходит зачисление заработной платы в другом банке (для военнослужащих, служащих МЧС и органов внутренних дел) +0,25 п.п. при подтверждении финансового состояния любым способом, кроме подтверждения через портал госуслуг Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

небольшая сумма Особые ограничения за первые 3 месяца действия кредитного договора ставка устанавливается в размере 13% годовых, далее - 15% годовых;

повышенная ставка в случае подтверждения дохода не через портал "Госуслуги"

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.