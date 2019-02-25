до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

10 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 3 года Максимальная 15,90 %

10 000 ... 300 000 ₽

37 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка поручительство супруга (-ги) требуется при сумме кредита свыше 100 тыс. руб. Минимальное количество поручителей (не включая поручительство супруги (-га)) по кредиту составляет 1 (Один) человек. Максимальное - 2 (Два) человека. Количество поручителей третьих лиц определяется исходя из суммы кредита и размера платежеспособности поручителя (-ей) Страхование без страхования + 1,7-6 п.п. при отказе от страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

прочие Перечень предприятий, участвующих в данной кредитной программе можно уточнить, позвонив в Банк по тел.: 8 (800) 511-86-97, или в офисах Банка. Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы Выписка по банковскому счету, открытому в Банке в рамках «зарплатного» проекта, в том числе с использованием банковских карт, эмитируемых Банком Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета оригинал Количество созаемщиков 0 человек Выдача и погашение Выдача Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Производятся по выбору заемщика 10 или 20 числа Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможна выдача кредита без обеспечения;

погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность выбора платежной даты (10 или 20 числа). Минусы требуется постоянная регистрация в регионе получения кредита;

повышенная ставка при отказе от страхования. Особые ограничения кредит для выделенной категории клиентов;

срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан;

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.