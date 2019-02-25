Корпоративный
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - не задано
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,90 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
поручительство супруга (-ги) требуется при сумме кредита свыше 100 тыс. руб. Минимальное количество поручителей (не включая поручительство супруги (-га)) по кредиту составляет 1 (Один) человек. Максимальное - 2 (Два) человека. Количество поручителей третьих лиц определяется исходя из суммы кредита и размера платежеспособности поручителя (-ей)
Страхование
-
без страхования
+ 1,7-6 п.п. при отказе от страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- военнослужащие
- прочие
Перечень предприятий, участвующих в данной кредитной программе можно уточнить, позвонив в Банк по тел.: 8 (800) 511-86-97, или в офисах Банка.
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
Выписка по банковскому счету, открытому в Банке в рамках «зарплатного» проекта, в том числе с использованием банковских карт, эмитируемых Банком
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
копия и оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
Количество созаемщиков
0 человек
Выдача и погашение
Выдача
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Производятся по выбору заемщика 10 или 20 числа
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможна выдача кредита без обеспечения;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность выбора платежной даты (10 или 20 числа).
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе получения кредита;
- повышенная ставка при отказе от страхования.
Особые ограничения
- кредит для выделенной категории клиентов;
- срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Корпоративный» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97