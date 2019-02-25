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Надежный клиент

ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 300 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 17,90 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию банка
движимого имущества, по требованию банка
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
при сумме свыше 100 тыс. рублей поручительство супруги (-га) является обязательным
Страхование
  • без страхования
    + 1,6-8,6 п.п. при отказе от страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 2 лет
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • другие документы
    выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФ РФ (форма СЗИ-6)
Документы
  • трудовой договор
    копия
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    копия
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал

Все копии предоставляются в Банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены.

Количество созаемщиков
0 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможна выдача кредита без обеспечения;
  • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность выбора платежной даты (10 или 20 числа)
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе получения кредита;
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • минимальный срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Надежный клиент» в 11 городах России
942
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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