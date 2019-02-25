до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 3 года Максимальная 17,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, по требованию банка движимого имущества, по требованию банка на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка при сумме свыше 100 тыс. рублей поручительство супруги (-га) является обязательным Страхование без страхования + 1,6-8,6 п.п. при отказе от страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 2 лет

на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

другие документы выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФ РФ (форма СЗИ-6) Документы трудовой договор копия

документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета оригинал Все копии предоставляются в Банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены. Количество созаемщиков 0 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможна выдача кредита без обеспечения;

погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность выбора платежной даты (10 или 20 числа) Минусы требуется постоянная регистрация в регионе получения кредита;

повышенная ставка при отказе от страхования Особые ограничения минимальный срок рассмотрения заявки на сайте банка не указан;

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.