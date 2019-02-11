Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 35,00 %

300 001 ... 600 000 ₽

7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация Подать заявку на данный кредит можно только в офисе банка. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 19 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 19 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП и владельцев бизнеса: опыт предпринимательской деятельности не менее 12 мес. Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 11 100 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам; отсутствие просроченной задолженности по кредитам более 30 дней за последние 3 года Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность понижения процентной ставки при своевременной оплате ежемесячных платежей;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

кредит без обеспечения;

отсутствие требований к страхованию;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность получить кредит без подтверждения дохода;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

возраст заемщика на дату погашения кредита - до 75 лет;

предоставляется ИП Минусы высокая ставка Особые ограничения подать заявку на данный кредит можно только в офисе банка

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 13:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.