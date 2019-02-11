Наличными без подтверждения дохода
Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
61,00%
Сумма
до 299 999 ₽
Срок
7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 61,00 %
- 30 000 ... 299 999 ₽
- 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
Подать заявку на данный кредит можно только в офисе банка.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП и владельцев бизнеса: опыт предпринимательской деятельности не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 11 100 рублей
- подтверждение основного дохода не требуется
для снижения ставки необходимо представить справку о доходе: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / по форме банка
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам; отсутствие просроченной задолженности по кредитам более 30 дней за последние 3 года
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность понижения процентной ставки при своевременной оплате ежемесячных платежей;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- кредит без обеспечения;
- отсутствие требований к страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получить кредит без подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- возраст заемщика на дату погашения кредита - до 75 лет;
- предоставляется ИП
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- подать заявку на данный кредит можно только в офисе банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 13:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 95 городах России
3 175
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
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