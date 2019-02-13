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Потребительский

Актив Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 15,50 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 4 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
стоимость предмета залога должна обеспечить исполнение обязательств по кредитному договору в полном объеме; при кредитовании на сумму 500 тыс. рублей и более обязательно должен быть предоставлен залог; залоговая стоимость определяется банком; разность между суммой кредита и 500 тыс. рублей должна быть обеспечена залогом в полном объеме
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
вместо предоставления обеспечения клиент может привлечь созаемщика (супруга или члена семьи, с которым заемщик ведет общее хозяйство, совместно проживает), а если заемщик состоит в браке, то данное требование является обязательным условием
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • возможность оформления кредита ИП;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • ставка определяется банком индивидуально и может быть снижена для пенсионеров; работников бюджетной сферы; в случае предоставления залога или дополнительного поручительства; при подтверждении целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 12 городах России
570
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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