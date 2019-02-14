Лайт
Солид Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 1 года
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 35 000 ... 100 000 ₽
- 1 мес. ... 2 мес.
Максимальная
- 18,00 %
- 35 000 ... 100 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
за исключением мужчин в возрасте до 27 лет, не прошедших военную службу
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство ИНН /водительское удостоверение / пенсионное удостоверение / военный билет / удостоверение военнослужащего / страховой медицинский полис
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
20 дней
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- без подтверждения дохода
Минусы
- небольшая сумма кредита
Особые ограничения
- кредит не предоставляется ИП, собственникам бизнеса и мужчинам в возрасте до 27 лет, не прошедшим военную службу
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лайт» в 21 городе России
2 066
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22