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Лайт

Солид Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 1 года
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 35 000 ... 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 2 мес.
Максимальная
  • 18,00 %
  • 35 000 ... 100 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
за исключением мужчин в возрасте до 27 лет, не прошедших военную службу
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство ИНН /водительское удостоверение / пенсионное удостоверение / военный билет / удостоверение военнослужащего / страховой медицинский полис
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
20 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • без подтверждения дохода
Минусы
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • кредит не предоставляется ИП, собственникам бизнеса и мужчинам в возрасте до 27 лет, не прошедшим военную службу
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Лайт» в 21 городе России
2 066
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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