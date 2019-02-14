до 1 года

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

35 000 ... 100 000 ₽

1 мес. ... 2 мес. Максимальная 18,00 %

35 000 ... 100 000 ₽

3 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму за исключением мужчин в возрасте до 27 лет, не прошедших военную службу Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета документ на выбор: загранпаспорт / СНИЛС / свидетельство ИНН /водительское удостоверение / пенсионное удостоверение / военный билет / удостоверение военнослужащего / страховой медицинский полис Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 20 дней Оформление кредита офис банка

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

без подтверждения дохода Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения кредит не предоставляется ИП, собственникам бизнеса и мужчинам в возрасте до 27 лет, не прошедшим военную службу

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.