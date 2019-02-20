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Потребительский для военнослужащих

Крайинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 1 000 000 ... 2 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 18,50 %
  • 10 000 ... 299 999 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 3 п.п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    предоставляется при отсутствии в cправке с места прохождения службы информации о полученном доходе с указанием по месяцам
  • справка по форме организации-работодателя
    cправка с места прохождения службы о доходах с указанием суммы полученных доходов по месяцам за последние полные 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • военный билет / удостоверение личности военнослужащего (предоставляется в случае отсутствия в справке с места прохождения службы информации о дате начала службы и/или должности)
  • копия контракта о прохождении военной службы в ВС РФ
Количество созаемщиков
до 1 человека
а качестве cозаемщика может выступать близкий родственник заемщика; при кредитовании на сумму свыше 1 млн руб. требуется созаемщик с учетом дохода
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
  • при кредитовании без созаемщика, максимальный возраст - 67 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования для бюджетников;
  • льготные условия для определенных категорий граждан
Минусы
  • требуется официальное подтверждение дохода;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • при кредитовании без созаемщика максимальный возраст заемщика - до 67 лет, максимальная сумма кредита - до 1 млн руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 15:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 49 городах России
891
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
Сайт
www.kibank.ru
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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