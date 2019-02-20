Потребительский для пенсионеров
Крайинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,50 %
- 1 000 000 ... 2 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 299 999 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3 п.п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 35 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 35 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 1 человека
а качестве cозаемщика может выступать близкий родственник заемщика; при кредитовании на сумму свыше 1 млн руб. требуется созаемщик с учетом дохода
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- при кредитовании без созаемщика, максимальный возраст - 67 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования для бюджетников;
- льготные условия для определенных категорий граждан
Минусы
- требуется официальное подтверждение дохода;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- при кредитовании без созаемщика максимальный возраст заемщика - до 67 лет, максимальная сумма кредита - до 1 млн руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 15:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
- 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- ОГРН
- 1022300000029
- Сайт
- www.kibank.ru
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в вашем городе Краснодар
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8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр