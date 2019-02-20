до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

1 000 000 ... 2 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 15,00 %

10 000 ... 299 999 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3 п.п. без личного страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 35 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 35 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков а качестве cозаемщика может выступать близкий родственник заемщика; при кредитовании на сумму свыше 1 млн руб. требуется созаемщик с учетом дохода до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

при кредитовании без созаемщика, максимальный возраст - 67 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования для бюджетников;

льготные условия для определенных категорий граждан Минусы требуется официальное подтверждение дохода;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения при кредитовании без созаемщика максимальный возраст заемщика - до 67 лет, максимальная сумма кредита - до 1 млн руб.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.