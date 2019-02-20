до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование нескольких кредитов / кредитных карт и возможность получить часть средств на любые цели Ставки Минимальная 12,50 %

1 000 000 ... 2 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 16,00 %

30 000 ... 299 999 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2-3 п.п. без личного страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие

работники правоохранительных органов Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ предоставляется при отсутствии в cправке с места прохождения службы информации о полученном доходе с указанием по месяцам

справка по форме организации-работодателя cправка с места прохождения службы о доходах с указанием суммы полученных доходов по месяцам за последние полные 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета военный билет / удостоверение личности военнослужащего (предоставляется в случае отсутствия в справке с места прохождения службы информации о дате начала службы и/или должности)

копия контракта о прохождении военной службы в ВС РФ

документы по рефинансируемым кредитам Количество созаемщиков а качестве cозаемщика может выступать близкий родственник заемщика; при кредитовании на сумму свыше 1 млн руб. требуется созаемщик с учетом дохода до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

при кредитовании без созаемщика, максимальный возраст - 67 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования;

льготные условия для определенных категорий граждан;

срок действия решения - 30 рабочих дней Минусы требуется официальное подтверждение дохода;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения повышенная ставка при несвоевременном подтверждении целевого использования кредита;

при кредитовании без созаемщика максимальный возраст заемщика - до 67 лет, максимальная сумма кредита - до 1 млн руб.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.