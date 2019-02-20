Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

при предоставлении налоговой декларации по упрошенной системе налогообложения, если с момента окончания налогового периода прошло больше 4 месяцев, дополнительно предоставляются авансовые налоговые платежи за два последних отчетных квартала

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ или налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения

при предоставлении налоговой декларации по упрошенной системе налогообложения, если с момента окончания налогового периода прошло больше 4 месяцев, дополнительно предоставляются авансовые налоговые платежи за два последних отчетных квартала