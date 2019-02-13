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Рефинансирование без обеспечения

Ассоциация, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
кредит выдается на погашение кредита или кредитов в других банка, в том числе кредитных карт и ипотеки, займа или займов в микрофинансовых организациях (МФК и МКК)
Ставки
  • 12,90 %
  • 10 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +2 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • длительное рассмотрение кредитной заявки;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • сумма рефинансирования равна остатку задолженности по действующим кредитам;
  • рефинансируемые кредиты не должны иметь текущей просроченной задолженности;
  • адрес регистрации и фактическое место жительства заемщика - Нижегородская и Костромская области
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 30 городах России
662
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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