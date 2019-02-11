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На большие цели

Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
от 150 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • от 150 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 17,90 %
  • от 150 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 500 тыс. - поручительство не менее 1 физ. лица или залог ликвидного имущества; свыше 500 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 юр. лица или залог ликвидного имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • отсутствие судимостей; не нахождение под следствием; отсутствие статуса деятельности: безработный
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 10 дней;
  • требуется имущественное страхования при залоге имущества
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На большие цели» в 9 городах России
396
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
ОГРН
1021300001656
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79

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