На большие цели
Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,90 %
- от 150 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 17,90 %
- от 150 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 500 тыс. - поручительство не менее 1 физ. лица или залог ликвидного имущества; свыше 500 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 юр. лица или залог ликвидного имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
- без страхования
-
имущественное
при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- отсутствие судимостей; не нахождение под следствием; отсутствие статуса деятельности: безработный
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
- рассмотрение заявки - до 10 дней;
- требуется имущественное страхования при залоге имущества
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На большие цели» в 9 городах России
396
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79