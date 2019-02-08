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Новый клиент без обеспечения

Севергазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,20%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,20 %
  • 250 000 ... 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 16,20 %
  • 50 000 ... 250 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +3 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

В рамках акции "Календарь праздников" ставка дополнительно снижается на 0,25 п. п. при оформлении кредита в день рождения заемщика, в профессиональные праздники для работников соответствующих сфер и другие праздники, также скидка действует в течение 5 дней до и 5 дней после праздника.

При возможности получения клиентом скидки по нескольким параметрам (наименованиям праздника) в рамках одного продукта скидки не суммируются.

Список праздников, участвующих в акции см. на сайте банка.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • прочие
физические лица, имеющие действующий ипотечный кредит в сторонней организаций (фактическая продолжительность кредитного договора - не менее 6 полных месяцев)
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • один из следующих документов: водительское удостоверение; загранпаспорт; СНИЛС; свидетельство ИНН
  • свидетельство о регистрации ИП
Количество созаемщиков
до 1 человека
если заемщик состоит в браке, то супруг(а) выступает созаемщиком по кредитному договору в следующих случаях: при учете дохода супруга(и) в расчете совокупного семейного дохода; сумма кредита превышает 500 000 руб.; в иных случаях по решению банка
Прочие требования к заемщику
  • наличие номера мобильного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,054% за каждый день наличия просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения на сумму до 500 тыс. рублей;
  • крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • подтверждение дохода возможно только справкой 2-НДФЛ/3-НДФЛ;
  • супруг(а) выступает созаемщиком по кредиту
Особые ограничения
  • кредит для физических лиц, имеющих действующий ипотечный кредит в сторонней организаций;
  • +3 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Новый клиент» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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