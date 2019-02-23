требования к рефинансируемым кредитам: произведены ежемесячные платежи не менее чем за 6 процентных периодов; отсутствуют текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней; отсутствует реструктуризация по рефинансируемым кредитам/кредитным картам за весь период их действия