до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,00 %

до 1 000 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 2 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор другие документы допускается подтверждение дополнительного дохода от ведения ЛПХ справкой, заверенной администрацией поселения Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

крупная сумма кредита;

срок действия решения - 30 дней Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения банк не указывает минимальную сумму кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.