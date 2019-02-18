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Для любимых с обеспечением

Хакасский Муниципальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 500 000
Срок
5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 400 000 ... 500 000 ₽
  • 35 мес.
Максимальная
  • 13,00 %
  • 400 000 ... 500 000 ₽
  • 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.18% до 3.75% от остатка задолженности
размер процентной ставки за первый месяц пользования кредитом - 0,15% в день
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
при сумме кредита более 200 тыс. рублей при наличии зарегистрированного брака обязательно поручительство супруга (супруги) заемщика без подтверждения дохода
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    через личный кабинет на сайте ФНС
Документы
  • ИНН
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,5% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • кредит без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита (для обеспеченных кредитов);
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется личное страхование;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • срок рассмотрения заявки - до 2-х дней;
  • срок действия решения - 30 дней
Минусы
  • повышенная процентная ставка в первом платежном периоде;
  • обязательная отсрочка по уплате основного долга на первый месяц
Особые ограничения
  • программа действует на период с 18.02.2019г. по 31.03.2019г.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для любимых» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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