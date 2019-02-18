Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

400 000 ... 500 000 ₽

35 мес. Максимальная 13,00 %

400 000 ... 500 000 ₽

5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 3.18% до 3.75% от остатка задолженности размер процентной ставки за первый месяц пользования кредитом - 0,15% в день Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива при сумме кредита более 200 тыс. рублей при наличии зарегистрированного брака обязательно поручительство супруга (супруги) заемщика без подтверждения дохода Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы через личный кабинет на сайте ФНС Документы ИНН

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,5% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита (для обеспеченных кредитов);

альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется личное страхование;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

срок рассмотрения заявки - до 2-х дней;

срок действия решения - 30 дней Минусы повышенная процентная ставка в первом платежном периоде;

обязательная отсрочка по уплате основного долга на первый месяц Особые ограничения программа действует на период с 18.02.2019г. по 31.03.2019г.

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 18.02.2019 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.