Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительских кредитов, кроме обеспеченных ипотекой; документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, необходимо предоставить в течение 45 дней с даты выдачи кредита Ставки Минимальная 15,00 %

500 000 ... 1 000 000 ₽

3 года Максимальная 15,00 %

50 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 2 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50% Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков до 2 человек Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона (домашний / рабочий) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 2 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

невысокая ставка;

крупная сумма кредита;

срок действия решения - 2 месяца Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит на рефинансирование;

+3 п. п. до момента подтверждения целевого использования кредита;

заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50%

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.