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Рефинансирование

Московское Ипотечное Агентство, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
3 года
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских кредитов, кроме обеспеченных ипотекой; документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, необходимо предоставить в течение 45 дней с даты выдачи кредита
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 500 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 года
Максимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 2 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50%
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 2 человек
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    (домашний / рабочий)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • невысокая ставка;
  • крупная сумма кредита;
  • срок действия решения - 2 месяца
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • +3 п. п. до момента подтверждения целевого использования кредита;
  • заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
503
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
www.mia.ru
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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