Рефинансирование
Московское Ипотечное Агентство, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
3 года
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
потребительских кредитов, кроме обеспеченных ипотекой; документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, необходимо предоставить в течение 45 дней с даты выдачи кредита
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 500 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 года
Максимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 2 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50%
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 2 человек
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
(домашний / рабочий)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- невысокая ставка;
- крупная сумма кредита;
- срок действия решения - 2 месяца
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- +3 п. п. до момента подтверждения целевого использования кредита;
- заемщик входит в состав Правительства Москвы или работает в отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города Москвы (департаменты, комитеты, главные управления, управления, инспекции) или работает в организации (предприятии, учреждении) с долей прямого/косвенного участия Правительства города Москвы в уставном (складочном) капитале более 50%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mia.ru
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