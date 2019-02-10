до 1 года

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита другая оплата абонемента фитнес клуба Ставки 15,00 %

20 000 ... 50 000 ₽

3 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка с банковского счета Документы договор на оказание услуг

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без обеспечения Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;

небольшая сумма кредита;

небольшой срок кредитования Особые ограничения кредит на оплату абонемента фитнес клуба

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.