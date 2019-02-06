На оплату медицинских услуг
Владбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
- цель: лечение
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- лечение
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 25 000 ... 200 000 ₽
- 6 мес. ... 2 года
Максимальная
- 15,50 %
- 25 000 ... 200 000 ₽
- 6 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+2 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
извещение о состоянии лицевого счета в ПФР в электронном виде
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 до 75 лет;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- без обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- рассмотрение заявки - 1 день
Минусы
- первоначальный взнос - не менее 25% от стоимости услуг
Особые ограничения
- кредит на оплату медицинских услуг;
- +2 п. п. при отказе от личного страхования (с подтверждением дохода)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 17:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На оплату медицинских услуг» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65