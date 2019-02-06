до 2 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита лечение Ставки Минимальная 11,50 %

25 000 ... 200 000 ₽

6 мес. ... 2 года Максимальная 15,50 %

25 000 ... 200 000 ₽

6 мес. ... 2 года Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы извещение о состоянии лицевого счета в ПФР в электронном виде Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета пенсионное удостоверение (для пенсионеров) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 18 до 75 лет;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

рассмотрение заявки - 1 день Минусы первоначальный взнос - не менее 25% от стоимости услуг Особые ограничения кредит на оплату медицинских услуг;

+2 п. п. при отказе от личного страхования (с подтверждением дохода)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.