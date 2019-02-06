Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 13,00 %

30 000 ... 200 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

возраст заемщика - от 18 до 75 лет;

возможность предоставления кредита ИП;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

альтернативные способы подтверждения дохода;

рассмотрение заявки - 1 день;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

крупная сумма кредита Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

+1 п. п. при отказе от личного страхования;

+2 п. п. до момента погашения рефинансируемых кредитов

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.