Рефинансирование под залог недвижимости
Владбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
- 12,50 %
- 200 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+1 п. п .к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- возраст заемщика - от 18 до 75 лет;
- возможность предоставления кредита ИП;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - 1 день;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- крупная сумма кредита
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- +1 п. п. при отказе от личного страхования;
- +2 п. п. до момента погашения рефинансируемых кредитов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65