Рефинансирование с обеспечением
Оренбург, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,90%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
не более 5 потребительских кредитов, в том числе ипотечных
Ставки
- 15,90 %
- от 300 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- военнослужащие
- пенсионеры
в том числе сотрудники органов государственного управления и контроля, армии, правоохранительных структур, судов, учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и иных организаций, деятельность которых финансируется из федерального или местного бюджетов, а также работники государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготные условия для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров;
- возможна выдача кредита без обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- без страхования
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- -3 п. п. для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 21 городе России
366
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22