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Рефинансирование с обеспечением

Оренбург, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,90%
Сумма
от 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
не более 5 потребительских кредитов, в том числе ипотечных
Ставки
  • 15,90 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • военнослужащие
  • пенсионеры
в том числе сотрудники органов государственного управления и контроля, армии, правоохранительных структур, судов, учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и иных организаций, деятельность которых финансируется из федерального или местного бюджетов, а также работники государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготные условия для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров;
  • возможна выдача кредита без обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • без страхования
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • -3 п. п. для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 21 городе России
366
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
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Телефоны
(3532) 77-95-22

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