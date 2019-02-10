Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование не более 5 потребительских кредитов, в том числе ипотечных Ставки 15,90 %

от 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

пенсионеры в том числе сотрудники органов государственного управления и контроля, армии, правоохранительных структур, судов, учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и иных организаций, деятельность которых финансируется из федерального или местного бюджетов, а также работники государственных и муниципальных унитарных предприятий. Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготные условия для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров;

возможна выдача кредита без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения -3 п. п. для бюджетников, военнослужащих и пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.