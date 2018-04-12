Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,25 %

от 10 000 ₽

2 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 18 лет;

невысокая ставка;

без обеспечения Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит действует в рамках акции до 31 мая 2019 года

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.