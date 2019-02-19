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Наличными для пенсионеров

ЮниКредит Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,90%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 17,90 %
  • 60 000 ... 500 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 60 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 55 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 30 000 рублей — при получении кредита в Москве; не менее 20 000 рублей — при получении кредита в других региональных филиалах
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка в свободной форме
  • другие документы
    сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие предоставляют справку из финансового отдела
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный билет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • рассмотрение заявки - 1 рабочий день
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 17:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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