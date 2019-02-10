до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,90 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 20,50 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

военнослужащие

работники правоохранительных органов Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: место жительства и место работы в регионе присутствия банка Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

другие документы для военнослужащих: документ, подтверждающий финансовое состояние и трудовую занятость заемщика (дата выдачи справки не позднее 1 месяца на момент рассмотрения заявки) Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона обязательно наличие стационарного (рабочего) телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

крупная сумма кредита на длительный срок Минусы подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения отсутствие негативной информации о клиенте в БКИ

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 10.02.2019 13:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.