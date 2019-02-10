Вход

Наличными

Тройка-Д Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,90 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 20,50 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
место жительства и место работы в регионе присутствия банка
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • другие документы
    для военнослужащих: документ, подтверждающий финансовое состояние и трудовую занятость заемщика (дата выдачи справки не позднее 1 месяца на момент рассмотрения заявки)
Документы
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    обязательно наличие стационарного (рабочего) телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
  • подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • отсутствие негативной информации о клиенте в БКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 13:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 3 городах России
653
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 12
Банкоматы 13
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 783-38-00

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще