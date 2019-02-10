Наличными
Тройка-Д Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,90 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 20,50 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
место жительства и место работы в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
другие документы
для военнослужащих: документ, подтверждающий финансовое состояние и трудовую занятость заемщика (дата выдачи справки не позднее 1 месяца на момент рассмотрения заявки)
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
обязательно наличие стационарного (рабочего) телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- отсутствие негативной информации о клиенте в БКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 13:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 3 городах России
653
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 783-38-00