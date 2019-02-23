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Доступный для ИП и собственников бизнеса

Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 14 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,50 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 19,50 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
привлечение созаемщика или поручителя осуществляется по желанию клиента или по требованию банка
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества
Документы
  • другие документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов указан на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • для собственников бизнеса доля в УК более 25%
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 14 дней
(рабочих); с момента получения полного комплекта документов
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 1 месяц;
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • без личного страхования;
  • учитываются доп. доходы;
  • возможно привлечение созаёмщика/поручителя
Минусы
  • требуется официальное подтверждение основного дохода;
  • рассмотрение заявки - до 14 дней
Особые ограничения
  • кредит для ИП и собственников бизнеса;
  • постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 19:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доступный» в 31 городе России
1 183
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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