до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 19,50 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика привлечение созаемщика или поручителя осуществляется по желанию клиента или по требованию банка Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ

другие документы подтверждение дополнительного дохода на выбор другие документы подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества Документы другие документы

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов указан на сайте банка Прочие требования к заемщику для собственников бизнеса доля в УК более 25% Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих); с момента получения полного комплекта документов от 1 до 14 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 1 месяц;

крупная сумма кредита без обеспечения;

без личного страхования;

учитываются доп. доходы;

возможно привлечение созаёмщика/поручителя Минусы требуется официальное подтверждение основного дохода;

рассмотрение заявки - до 14 дней Особые ограничения кредит для ИП и собственников бизнеса;

постоянная регистрация в регионе присутствия банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.