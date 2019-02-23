Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

за ненадлежащее исполнение кредитного договора - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; за несвоевременное предоставление или непредоставление справки об исполнении обязательств - 0,2% от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства