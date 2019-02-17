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Пенсионерам

Геобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 200 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Максимальная
  • 24,90 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Кредит выдается в отделениях Геобанка по программе банка "Ренессанс Кредит".

Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 24 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 24 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие постоянной работы или постоянной регистрации в регионе предоставления кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб. для жителей Москвы; 8 000 руб. для жителей других регионов
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • для пенсионеров по возрасту (женщины от 55 лет до 70 лет включительно, мужчины от 60 лет до 70 лет включительно): пенсионное удостоверение (Пенсионного Фонда, либо Министерства Обороны); справка из ПФР или справка из военкомата (для военных пенсионеров); загранпаспорт; водительское удостоверение; ССПГС; свидетельство о присвоении ИНН
  • для пенсионеров по выслуге лет (женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет): пенсионное удостоверение (Пенсионного Фонда, либо Министерства Обороны) или справка ПФР или справка из военкомата (для военных пенсионеров)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
10 мин.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
по выбору заемщика: наличными через кассу, либо на счет карты с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью снятия наличных в любых банкоматах РФ
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • страхование не требуется
Минусы
  • требуется постоянная регистрация или трудоустройство в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • кредит выдается в отделениях Геобанка по программе банка "Ренессанс Кредит"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионерам» в 66 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
ОГРН
1021100000393
Сайт
www.geobank.ru
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Телефоны
8 800 333-99-19 — единая справочная служба
(495) 660-08-88

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