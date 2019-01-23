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Под залог недвижимости

Кошелев-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 300 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 18,00 %
  • 300 000 ... 5 000 000 ₽
  • 7 лет ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    +2 п. п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    +1,5 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    +3,5 п. п. к базовой ставке
  • титульное
    оформляется в случае, если: - право собственности/право требования по ДДУ возникло менее 3 лет до даты подписания заемщиком кредитного договора
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
сумма страхового покрытия по каждому из видов страхования должна быть не менее суммы задолженности по кредиту, увеличенная на 10%
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 80 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 80 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 4-х мес. на последнем месте при условии официально подтвержденного общего трудового стажа не менее 9-ти; для собственников бизнеса и ИП на последнем месте работы не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для учета пенсионных выплат
  • другие документы
    выписка по счету
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • трудовая книжка
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • документы по предоставляемому залогу
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Количество созаемщиков
обязательно привлечение созаемщика(ов)/поручителя(ей) в случае, если возраст заемщика менее 21 года на дату заключения кредитного договора
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
частичное досрочное погашение осуществляется в дату платежа, полное досрочное - в любое время
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита пенсионерами, ИП и владельцами бизнеса;
  • срок действие кредитного решения - 3 месяц;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность кредитования ин. граждан;
  • возраст заёмщика от 18-ти до 80-ти лет
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного и титульного страхования;
  • требуется имущественное страхование;
  • частичное досрочное погашение осуществляется в дату платежа
Особые ограничения
  • снижение процентной ставки возможно и зависит от вида страхования, закладываемого имущества и заёмщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 6 городах России
547
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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