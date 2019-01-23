Стаж работы

общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев

Требования к трудоустройству:

не менее 4-х мес. на последнем месте при условии официально подтвержденного общего трудового стажа не менее 9-ти; для собственников бизнеса и ИП на последнем месте работы не менее 12 мес.