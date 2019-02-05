до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,90 %

30 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 16,90 %

30 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры неработающие Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

косвенное подтверждение доходов выписка по банковскому счету клиента, на который перечисляется пенсия, содержащая признак, позволяющий определить характер зачислений

другие документы справка о получении пожизненного ежемесячного содержания (для доходов судей в отставке) рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода Документы паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС Количество созаемщиков до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона по адресу фактического проживания или по адресу постоянной регистрации Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы неисполненного денежного обязательства Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения;

без страхования;

возможность привлечения созаемщика Особые ограничения кредит для неработающих пенсионеров;

в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты) Оставить заявку Дата актуализации: 05.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.