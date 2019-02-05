Для неработающих пенсионеров
Связь-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,90 %
- 30 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 16,90 %
- 30 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
неработающие
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
косвенное подтверждение доходов
выписка по банковскому счету клиента, на который перечисляется пенсия, содержащая признак, позволяющий определить характер зачислений
-
другие документы
справка о получении пожизненного ежемесячного содержания (для доходов судей в отставке)
рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС
Количество созаемщиков
до 1 человека
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
по адресу фактического проживания или по адресу постоянной регистрации
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы неисполненного денежного обязательства
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- без обеспечения;
- без страхования;
- возможность привлечения созаемщика
Особые ограничения
- кредит для неработающих пенсионеров;
- в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для неработающих пенсионеров» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба