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Для неработающих пенсионеров

Связь-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,90 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 16,90 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
неработающие
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • косвенное подтверждение доходов
    выписка по банковскому счету клиента, на который перечисляется пенсия, содержащая признак, позволяющий определить характер зачислений
  • другие документы
    справка о получении пожизненного ежемесячного содержания (для доходов судей в отставке)
рассматривается пенсия за выслугу лет, либо трудовая пенсия по возрасту; условия применяются в случае, когда пенсия является основным источником дохода
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС
Количество созаемщиков
до 1 человека
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    по адресу фактического проживания или по адресу постоянной регистрации
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы неисполненного денежного обязательства
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • возможность привлечения созаемщика
Особые ограничения
  • кредит для неработающих пенсионеров;
  • в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты)
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Дата актуализации: 05.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для неработающих пенсионеров» в 65 городах России
2 253
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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Телефоны
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