до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита образование Ставки 13,00 %

100 000 ... 500 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: допускается смена места работы переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти рабочих дней в случае увольнения Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: загранпаспорт / водительское удостоверение Количество созаемщиков родители/близкие родственники для лиц, обучающихся на очном отделении; для лиц, обучающихся на заочном или вечернем отделении созаемщик не требуется до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи частями/траншами Форма выдачи на счет кредит предоставляется траншами путем зачисления суммы на счет клиента за каждый семестр обучения; по поручению заемщика денежные средства банк перечисляет на расчетный счет вуза, в котором обучается учащийся Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи в период обучения ежемесячно оплачиваются проценты за кредит; погашение основного тела кредита начинается по окончанию учебного заведения согласно установленного графика дифференцированными платежами Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы рассмотрение заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит на оплату обучения в ВУЗе

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.