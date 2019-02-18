На образование
Новокиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- цель: образование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
Ставки
- 13,00 %
- 100 000 ... 500 000 ₽
- 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
допускается смена места работы переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти рабочих дней в случае увольнения
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: загранпаспорт / водительское удостоверение
Количество созаемщиков
до 1 человека
родители/близкие родственники для лиц, обучающихся на очном отделении; для лиц, обучающихся на заочном или вечернем отделении созаемщик не требуется
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
кредит предоставляется траншами путем зачисления суммы на счет клиента за каждый семестр обучения; по поручению заемщика денежные средства банк перечисляет на расчетный счет вуза, в котором обучается учащийся
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
в период обучения ежемесячно оплачиваются проценты за кредит; погашение основного тела кредита начинается по окончанию учебного заведения согласно установленного графика дифференцированными платежами
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- кредит на оплату обучения в ВУЗе
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На образование» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- ОГРН
- 1024200001792
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