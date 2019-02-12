до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

10 000 ... 750 000 ₽

6 мес. ... 3 года Максимальная 13,00 %

10 000 ... 750 000 ₽

3 года 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии для заемщиков старше 65 лет на момент оформления кредита физических лиц, по требованию банка Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры физические лица-граждане РФ, получающие пенсионные выплаты: пенсия по старости, пенсия за выслугу лет, пенсионные выплаты военнослужащим и государственным служащим, выплаты пожизненного содержания судей Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: для неработающих пенсионеров требование к трудовому стажу не применяется Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме банка / запрос работодателю для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения;

крупная сумма кредита с подтверждением дохода;

низкая ставка с подтверждением дохода Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

высокая ставка без подтверждения дохода Особые ограничения кредит для пенсионеров;

льготная ставка для клиентов с хорошей кредитной историей;

процентная ставка по кредиту с учетом всех скидок и надбавок не может быть ниже базовой

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.