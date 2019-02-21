до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,40 %

300 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 3 года Максимальная 14,40 %

30 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2,8 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры в т.ч. работающие пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 61 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 61 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: не менее 2 лет — для ИП, лиц, занимающихся частной практикой, владельцев бизнеса Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1-го часа до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на просроченную задолженность по кредиту Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

возможность подтверждения дохода по форме банка;

предусмотрены льготные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций Минусы повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения кредит для пенсионеров, в том числе неработающих

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 21.02.2019 15:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.