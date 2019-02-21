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Для пенсионеров

Банк «Возрождение», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,40 %
  • 300 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 14,40 %
  • 30 000 ... 300 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2,8 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
в т.ч. работающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 61 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 61 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 2 лет — для ИП, лиц, занимающихся частной практикой, владельцев бизнеса
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • трудовая книжка
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на просроченную задолженность по кредиту
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • низкая ставка;
  • возможность подтверждения дохода по форме банка;
  • предусмотрены льготные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
Минусы
  • повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров, в том числе неработающих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для пенсионеров» в 80 городах России
1 119
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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