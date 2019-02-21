Для пенсионеров для бюджетников
Банк «Возрождение», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,40%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,40 %
- 300 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 13,40 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2,8 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
в т.ч. работающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 61 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 61 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на просроченную задолженность по кредиту
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- возможность подтверждения дохода по форме банка;
- предусмотрены льготные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
Минусы
- повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров, в том числе неработающих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для пенсионеров» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба