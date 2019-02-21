до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование возможно погашение нескольких кредитных обязательств по кредитам, кредитным картам, а также деньги на потребительские цели Ставки Минимальная 11,80 %

750 000 ... 3 000 000 ₽

1 год ... 7 лет Максимальная 13,80 %

50 000 ... 750 000 ₽

1 год ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2,8 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1-го часа до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на просроченную задолженность по кредиту Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

возможность подтверждения дохода по форме банка;

льготные ставки кредитования для сотрудников бюджетных организаций;

возможно кредитование ИП Минусы повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.