до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,90 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, как альтернатива с одним поручителем или с одним поручителем и залогом авто на выбор залог как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования Дополнительная информация Срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

военнослужащие

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор * полный перечень документов указан на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через сторонний банк * полный перечень документов указан на сайте банка Документы заявление-анкета

паспорт

трудовая книжка копия

трудовой договор копия

ИНН полный перечень документов предоставлен на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие не более 5-и действующих кредитов Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. заемщику предоставляется отсрочка в погашении основного долга Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка под поручительство;

крупная сумма кредита;

без страхования;

выдача кредита по паспорту при сумме кредита до 300 000 рублей;

альтернативные способы подтверждения дохода;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

возможность предоставления кредита без обеспечения Минусы срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней Особые ограничения срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г.(включительно)

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 20.01.2019 14:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.