Акционный с обеспечением
Примсоцбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,90 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, как альтернатива
с одним поручителем или с одним поручителем и залогом авто
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
Срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень документов указан на сайте банка
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через сторонний банк
* полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
-
трудовая книжка
копия
-
трудовой договор
копия
- ИНН
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- наличие не более 5-и действующих кредитов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
заемщику предоставляется отсрочка в погашении основного долга
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка под поручительство;
- крупная сумма кредита;
- без страхования;
- выдача кредита по паспорту при сумме кредита до 300 000 рублей;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- возможность предоставления кредита без обеспечения
Минусы
- срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней
Особые ограничения
- срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г.(включительно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Акционный» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42