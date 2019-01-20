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Акционный с обеспечением

Примсоцбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 11,90 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, как альтернатива
с одним поручителем или с одним поручителем и залогом авто
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень документов указан на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через сторонний банк
* полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
    копия
  • трудовой договор
    копия
  • ИНН
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • наличие не более 5-и действующих кредитов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
заемщику предоставляется отсрочка в погашении основного долга
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • низкая ставка под поручительство;
  • крупная сумма кредита;
  • без страхования;
  • выдача кредита по паспорту при сумме кредита до 300 000 рублей;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения
Минусы
  • срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней
Особые ограничения
  • срок действия программы кредитования - до 28.02.2019г.(включительно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Акционный» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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