до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,00 %

30 000 ... 100 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

льготная ставка для пенсионеров (при наличии обеспечения) Минусы возраст заемщика - от 25 лет на момент предоставления кредита;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения ставка снижается при заполнении анкеты на сайте

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.