Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита на просроченную задолженность по погашению кредита начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование кредитом (но не более 36% годовых), за каждый день нарушения обязательств по погашению кредита