С обеспечением под залог авто или недвижимости
Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,50 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 12 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
обязательные требования по предоставляемому обеспечению указаны на сайте банка
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация-работодатель или ее филиал/представительство должны иметь фактический адрес в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+0,5 п. п. к базовой ставке
-
другие документы
иные источники информации, подтверждающие ежемесячные доходы ФЛ за последние 6 месяцев
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
в случае, если заемщик либо созаемщик состоит в браке, необходимо согласие супруга на совершение сделки (в простой письменной либо нотариальной форме); полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в случае, если в составе обеспечения имеется недвижимое имущество: в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки; в случае; если в составе обеспечения отсутствует недвижимое имущество: в размере 20 % процентов годовых; в случае неисполнения заёмщиком обязательства не предоставлять в залог третьим лицам имущество, являющееся предметом залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств заемщика по договору, а равно обеспечить не предоставление в залог третьими лицами данного предмета залога, неустойка в размере 20 % процентов от суммы имущества, переданного в залог третьему лицу
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от страхования;
- повышенная ставка при подтверждении основного дохода справкой по форме банка
Особые ограничения
- организация-работодатель или ее филиал/представительство должны иметь фактический адрес на территории субъекта РФ, в котором расположен банк или его обособленные (внутренние структурные) подразделения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «С обеспечением» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-04 — единая справочная служба