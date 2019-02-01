Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

в случае, если в составе обеспечения имеется недвижимое имущество: в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки; в случае; если в составе обеспечения отсутствует недвижимое имущество: в размере 20 % процентов годовых; в случае неисполнения заёмщиком обязательства не предоставлять в залог третьим лицам имущество, являющееся предметом залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств заемщика по договору, а равно обеспечить не предоставление в залог третьими лицами данного предмета залога, неустойка в размере 20 % процентов от суммы имущества, переданного в залог третьему лицу