Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 23,00 %

30 000 ... 299 999 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: организация-работодатель или ее филиал/представительство или индивидуальный предприниматель должны иметь фактический адрес на территории субъекта РФ, в котором расположен банк или его обособленные (внутренние структурные) подразделения Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

подтверждение дохода не требуется Минусы высокая процентная ставка;

возраст заемщика - от 25 лет;

повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка и прочими документами Особые ограничения максимальная сумма кредита определяется исходя из размера ежемесячного аннуитетного платежа, размер которого не может превышать 60% от величины расчетного чистого дохода;

на сайте не представлено никакой информации о страховании

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.