Рефинансирование
Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 700 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансируемые обязательства не являются займами, полученными в микрофинансовых организациях и/или кредитами, предоставленными с использованием кредитных карт; кредиты погашались своевременно и в полном объеме не менее 6 месяцев, отсутствует текущая просрочка, отсутствуют факты реструктуризации/пролонгации и до конца действия кредитного договора, на момент рассмотрения заявки, осталось не менее 6 месяцев; рефинансированию подлежат только суммы задолженности по основному долгу
Ставки
- 16,00 %
- 50 000 ... 700 000 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация-работодатель или ее филиал/представительство должны иметь фактический адрес в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- другие документы
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам; в случае, если заемщик либо созаемщик состоит в браке, необходимо согласие супруга на совершение сделки (в простой письменной либо нотариальной форме)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без страхования;
- возможно оформить доп. сумму кредита на неотложные нужды
Минусы
- рефинансированию подлежат только суммы задолженности по основному долгу;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- максимальное кол-во рефинансируемых кредитов - 5;
- к рефинансируемой сумме можно оформить доп. сумму кредита на неотложные нужды до 200 тыс. руб., но не более совокупного лимита установленного программой "Кредит на рефинансирование" и не более 50% от рефинансируемой суммы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
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