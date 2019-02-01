Цель кредита

рефинансирование

рефинансируемые обязательства не являются займами, полученными в микрофинансовых организациях и/или кредитами, предоставленными с использованием кредитных карт; кредиты погашались своевременно и в полном объеме не менее 6 месяцев, отсутствует текущая просрочка, отсутствуют факты реструктуризации/пролонгации и до конца действия кредитного договора, на момент рассмотрения заявки, осталось не менее 6 месяцев; рефинансированию подлежат только суммы задолженности по основному долгу