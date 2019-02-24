Все просто
ВУЗ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 17,00 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
опыт предпринимательской деятельности - 12 месяцев и более
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
подтверждающие доход от сдачи имущества в аренду (договор, св-во о собственности)
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и/или рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма на длительный срок;
- без обеспечения;
- без страхования;
- предоставляется ИП и пенсионерам;
- возможно подтвердить доход справкой по форме банка/выпиской по зп счету;
- снижение ставки при выполнении определенных условий
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- кредит для клиентов с ПКИ;
- 15 / 17% годовых - если платеж по кредиту внесен за 5 дней до даты платежа по графику через банкоматы ВУЗ-банка или УБРиР, либо через интернет-банк ВУЗ-банка (не через кассы офисов);
- 13,9 / 15% годовых - при выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте ВУЗ-банка на сумму не менее 15 000 рублей в месяц;
- со дня заключения кредитного договора по рефинансируемому кредиту прошло 60 календарных дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Все просто» в 29 городах России
547
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- ОГРН
- 1026600001042
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 700-27-00