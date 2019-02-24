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Все просто

ВУЗ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
опыт предпринимательской деятельности - 12 месяцев и более
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    подтверждающие доход от сдачи имущества в аренду (договор, св-во о собственности)
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и/или рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма на длительный срок;
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • предоставляется ИП и пенсионерам;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка/выпиской по зп счету;
  • снижение ставки при выполнении определенных условий
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит для клиентов с ПКИ;
  • 15 / 17% годовых - если платеж по кредиту внесен за 5 дней до даты платежа по графику через банкоматы ВУЗ-банка или УБРиР, либо через интернет-банк ВУЗ-банка (не через кассы офисов);
  • 13,9 / 15% годовых - при выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте ВУЗ-банка на сумму не менее 15 000 рублей в месяц;
  • со дня заключения кредитного договора по рефинансируемому кредиту прошло 60 календарных дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Все просто» в 29 городах России
547
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-27-00

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