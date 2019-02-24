до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 17,00 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 19,00 %

30 000 ... 1 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 19 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 19 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: опыт предпринимательской деятельности - 12 месяцев и более Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 10 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы подтверждающие доход от сдачи имущества в аренду (договор, св-во о собственности) Документы паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашний и/или рабочий Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма на длительный срок;

без обеспечения;

без страхования;

предоставляется ИП и пенсионерам;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка/выпиской по зп счету;

снижение ставки при выполнении определенных условий Минусы высокая ставка Особые ограничения кредит для клиентов с ПКИ;

15 / 17% годовых - если платеж по кредиту внесен за 5 дней до даты платежа по графику через банкоматы ВУЗ-банка или УБРиР, либо через интернет-банк ВУЗ-банка (не через кассы офисов);

13,9 / 15% годовых - при выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте ВУЗ-банка на сумму не менее 15 000 рублей в месяц;

со дня заключения кредитного договора по рефинансируемому кредиту прошло 60 календарных дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 24.02.2019 14:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.