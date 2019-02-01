Стаж работы

на последнем месте не менее 12 месяцев

Требования к трудоустройству:

для молодых специалистов (для которых текущее место работы является первым в трудовой деятельности) стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 1,5 лет; для пенсионеров - зачисление пенсионных выплат не менее 3-х месяцев