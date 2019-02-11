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Большой сезон

Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
9,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
954 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 9,90 %
  • 80 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет требования к стажу работы не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
до 8 часов
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
600 - 2 000 рублей в зависимости от количества раз выхода на просрочку, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • низкая ставка;
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • рассмотрение заявки - 1 день;
  • возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет
Минусы
  • крупные штрафы за просрочку платежа;
  • требуется подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение;
  • для лиц моложе 26 лет требования к стажу работы не менее 12 месяцев
Оставить заявку
954 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большой сезон» в 254 городах России
6 418
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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