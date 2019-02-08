Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,50 %

750 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 15 лет Максимальная 14,50 %

50 000 ... 750 000 ₽

6 мес. ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: регистрация работодателя — Москва, Московская область Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор: пенсионное удостоверение; социальная карта москвича; водительское удостоверение; пропуск / удостоверение с места трудовой занятости; служебное удостоверение сотрудника силового ведомства / военный билет / удостоверение личности военнослужащего; дипломатический паспорт / служебный паспорт / паспорт моряка; документы, подтверждающие наличие активов (правоустанавливающие документы на недвижимость, паспорт транспортного средства и т.д.). Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия) Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

салоны связи магазины-салоны "Связной" Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

без подтверждения дохода;

не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - от 1 часа Минусы повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования (+3 п. п.) Особые ограничения +2 п. п. при отказе от размещения средств на счете за 10 календарных дней до наступления даты платежа

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 08.02.2019 09:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.